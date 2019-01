Puuluup sai parima etnoalbumi auhinna

"Süüta mu lumi" oli ajalehe Postimees nädala album ning pälvis maksimumpunktid. Arvustuses leiti, et "Folk kui selline on ammu kurioosumist peavooluks saanud, Puuluup voolab ka, aga ei ole peavool ja ei ole folk ega tahagi olla. Hiiu kandle mängimise traditsioon oli vahepeal meil välja surnud ja kandlele endale muldki peale kraabitud. Nii nimetabki Puuluup ennast zombifolgiks, kui just peab kuidagi nimetama. Hiiu kannel on samas pärimuspill, Puuluup aga ei korda puristlikult pärimust. Ekstsentriline Puuluup loob moodsat pärimust."