Õelad kommentaarid ja jumalkeisrid

Maailmas ei ole vist peale Põhja-Korea jumalkeisrite avaliku elu inimesi, kelle kohta kusagil halvasti ei öelda. See on ainult positiivne ja näitab, et meie ühiskond on terve, mis omakorda tähendab, et ka haigetel inimestel on siin sõnaõigus.

Mina ei näinud tolles telesaates ühtegi tegelast, kes võiks väita, et talle suruti püstol otsaette ja öeldi, et tal tuleb hakata lauljaks, näitlejaks või saatejuhiks. Nad kõik pidid kunagi tundma, et see on nende kutsumus. Ja selliseid kutsumusi saadab tahes-tahtmata inimeste arvamus. Nii positiivne kui negatiivne. Mul on siiralt kahju, et saates osalevad lumehelbekesed sellest alles nüüd teada said.

USA SAATEJUHI Jimmy Kimmeli saates pühendatakse vahel aega sellisele rubriigile nagu «Celebrities read mean tweets» ehk «Kuulsused loevad õelaid säutse». See on väga populaarne ja minu meelest kõige naljakam osa saatest. Tuntud näitlejad, muusikud ja teiste elukutsete esindajad pannakse kaamera ette ja nad loevad produtsentide valitud eriti mahlakaid säutse.

Umbes samalaadset asja üritati teha «Radaris», aga see kukkus väga haledalt välja. Ameerika staarid teavad oma väärtust ega pane mingile elus pettunud ja kibestunud tohmanile selliseid ütlemisi pahaks. Pigem teevad nad selle üle nalja. Eestis aga võetakse kõike isiklikult.

Mulle näiteks meeldib enda kohta halvustavaid ja negatiivseid kommentaare lugeda. Esiteks arvaks ma, et midagi on kapitaalselt valesti, kui neid ei ole, ja kuna ma tunnen end oma nahas mugavalt, saan ma sellest mingil kummalisel kombel hoopis positiivset energiat.