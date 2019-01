Viljandist on oma lauljateed alustanud esimeses poolfinaalis viiendana esinev Stefan Airapetjan looga "Without You" ja üheteistkümnendana üles astuv Ranele Raudsoo looga "Supernova". Teise poolfinaali kaheksandana tuleb lavale Kerli Kivilaan, et kanda ette "Cold Love".