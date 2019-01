«Kevin Allik ja Rainis Tiri on koos oma isade Alari ja Raineriga osalenud mitmesugustes autospordi sarjades veidi üle kahe aasta. Võisteldud on Tarvastu, Piiroja, Lõuna-Eesti, Võrumaa ja teistes rahvasprindi- ja rahvakrossisarjades, ka jäärajal ja superkrossis. Selle aja jooksul pole veel kordagi juhtunud, et võistlustelt oleks ilma mõne karikata koju tuldud,» sedastas autospordi entusiast Kalle Allik.