Elamuspanga eestvedajad (vasakult) Kalvi Kants, Sander Kahu, Are Tallmeister ja Are Tints olid ka Viljandimaa ettevõtluse auhinnagala korraldajad. Elamuspank oli loomeauhinna nominentide hulgas.

Elamuspanga kolmele eestvedajale Kalvi Kantsile, Are Tintsile ja Are Tallmeistrile on oluline, et nende korraldatud üritusest saaks iga inimene elamuse ning läheks sellelt ära hea tundega ja sisemiselt rikkamana.