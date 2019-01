Viljandi linnavalitsuse majandusameti teedespetsialist Heikki Teearu nentis, et kõnealuses kohas on lagunenud nii linnast väljuv kui linna sisenev teepool.

«Liikluse intensiivsus on suur ja rattajälgedest on asfalt ära kulunud. Seetõttu on ka päris palju auke tekkinud. Oleme seal paar kõige ohtlikumat parandanud ja märk on välja pandud,» kõneles ta.