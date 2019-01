Kahjuks on sõim internetiavarustes nii levinud, et soovitus sellest lihtsalt mitte välja teha on kerge sündima. Ent tegelikult ei tohiks sellega leppida. Verbaalsed hoobid, alusetud süüdistused ja mõnikord ka otsesed ähvardused rikuvad paljude inimeste elu. Tööpõld nende väljarookimiseks võib olla otsatult lai, kuid see ei tähenda, et pole mõtet isegi üritada.