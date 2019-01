Tema elu esimene ehituskogemus on aga seotud mesilastega. Nimelt juba väiksena unistas ta omaenda mesilasperest. Iga kord, kui oldi tädil külas, vaatas ta õhinaga, kuidas tädimees mesilastega toimetab. Viieaastasena olid tema mesindusteadmised juba nii põhjalikud, et tädi juurde minnes võttis ta kaasa tikutopsi, kuhu palus tädimehel panna mesilasema, isamesilase ja töölise. «Tädimees muigas ja ütles, et kui olen oma kätega taru valmis ehitanud, kingib mulle pere.»