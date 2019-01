Viljandist ei leidnud fotograaf täna ühtegi valimisreklaami

Poliitilised välireklaamid on lubatud kuni riigikogu valimise aktiivse valimisagitatsiooni alguseni. Alates 23. jaanuarist kuni 3. märtsini 2019 (riigikogu valimise päevani) on seaduse järgi keelatud üksikkandidaadi, erakonna või erakonna nimekirjas kandideeriva isiku või nende logo või muu eraldusmärgi või programmi reklaamimine hoonel, rajatisel, ühistranspordivahendi või takso sise- või välisküljel ning muu poliitiline välireklaam.

Näitena muu poliitilise reklaami kohta on riigikohus nimetanud erakonna tunnuslauset. Poliitilise välireklaamina on hinnatav ka reklaam, millel olev logo või muu eraldusmärk on erakonna või valimisliidu logost või muust eraldusmärgist küll mõneti erinev, kuid viimasega siiski äravahetamiseni sarnane.