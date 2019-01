Aafrika katk on väga nakkav ning ägedalt kulgev kodu- ja metssigade viirushaigus. Eestis diagnoositi esimene haigusjuhtum 8. septembril 2014. Foto on tehtud Roosilla külas katkupuhangu algusajal.

Viimasel ajal on mitmes Eesti piirkonnas taas sigade Aafrika katku leitud ja Eesti jahimeeste seltsi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul tähendab see, et valvsust ei tohi kaotada.