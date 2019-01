Ühtpidi võib siinkohal avaldada heameelt selle üle, et oma hääleõigust kasutavad inimesed hoiavad end poliitikaga sedavõrd kursis, et neil on pilt juba aegsasti selge. Teisalt lubab niisugune seis järeldada, et alles ees ootavad debatid ja usutlused on paljuski asjatu vaev. Kuid nii see kindlasti pole. End teadlikuks valijaks pidada sooviv inimene võiks enne hääletuspäeva kättejõudmist neid mõttevahetusi kindlasti jälgida.