Tuleviku klubi peatreener Sander Post ütles, et ehkki koju sai naasta võiduga, polnud ta mängupildiga rahul. «Võit oli kogu mängust kõige positiivsem asi,» nentis ta. «Mängisime noore koosseisuga ja kaitseliin oli kogenematu. Näiteks Gustav-Hendrik Seeder ja Janno Lukas mängisid uutel positsioonidel, nad polnud varem kokku mänginud, mistõttu on täiesti normaalne, et tekivad ebakõlad. Rabistamist oli ka palju.»