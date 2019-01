Seda, et sealse allee puud oleksid paukunud, piltniku kõrv ei tabanud. Küll aga oli kuulda rähni toimetamist.

Töö käigus ilmnes muu hulgas, et Olustvere lossi ümber drooni lennutades tuleb heade fotode saamiseks üksjagu vaeva näha, sest puud on isegi raagus peast nii uhked ja tihedad, et jäävad kergesti ette.