Rekonstrueeritava Paalalinna kooli direktor Aavo Palo tõdes, et väiksemate klasside ajutise pinnana kasutatavas Kaare kooli aulas on praegu jahedavõitu ning nõutavast 19-kraadisest temperatuurist jääb paar pügalat puudu. Seepärast paigaldatakse sinna täna õhtul lisaradiaatorid. Selleks vajalikud elektrikaablid on Palo selgitusel juba varem veetud, mistõttu peaks töö käima kiirelt.