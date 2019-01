Politsei palub külmaohus inimestest teada anda

Pärnu politseijaoskonna patrullitalituse juht Henry Murumaa ütles pressiteate vahendusel, et praeguse ilmaga varitseb näiteks joobes inimest, kes jääb bussipeatusesse või tänavale magama, suur külmumisoht. Seetõttu palub politsei kõigil olla tähelepanelik inimeste suhtes, kes tervise, alkoholi või mõne muu põhjuse tõttu võivad ohtu sattuda.

Ühtlasi tuletavad korrakaitsjad autoga liikujatele meelde, et nood paneksid end hoolimata sõidu pikkusest soojalt riidesse.

"Sageli on südatalvel liiklusõnnetusse sattunud inimestel jalas kingad ning seljas õhuke jope," märkis Murumaa. Ta lisas, et teelt välja sõitnud autot märgates tasub võimaluse korral kontrollida, kas autos on inimesed, ning igal juhul sellisest juhtumist ka politseile teada anda.