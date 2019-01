Laulupeo repertuaar konti ei murra

Seda, et «Kannel» on nõudlik, tõdes ka Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia segakoori laulja Rauno Avel. «Seal on palju modulatsioone, kus lugu läheb teise helistikku, ning see ei ole loogiline,» selgitas ta. Samas ütles Avel, et Pille Kähriku juhendamisel õppis koor selle laulu suhteliselt kiiresti ära. «Üleminekud on lihtsalt tarvis pähe õppida.»