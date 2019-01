Puuetega laste toetusi suurendav eelnõu saadeti teisele lugemisele

Eelnõu eesmärk on suurendada puuetega laste toetusi nii, et see tagaks igale abivajajale iseseisva toimetuleku, toetaks nende sotsiaalset hakkamasaamist ja looks toimetulekuks võrdsed võimalused. Samuti soodustab puudest tingitud lisakulude osaline hüvitamine õppimist ja aitab täita abivajaja rehabilitatsiooniplaani.

Sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt ütles, et mida raskem on lapse puue, seda suuremad on otsesed ja kaudsed kulud lapse igapäevase elu, toimetuleku ja arengu tagamiseks. "Soovime plaanitava muudatusega puuetega lapsi kasvatavate perede olukorda veidikenegi leevendada," sõnas ta.

Puuetega laste toetuse suuruse aluseks on sotsiaaltoetuse määr, kuid seda ei ole 2006. aastast muudetud. "Muudatuse tulemusena makstakse keskmise puudega lapsele toetust 138 eurot ja raske puudega lapsele 161 eurot," märkis Kütt.

Ta lisas, et sügava puudega lapsele hakatakse muudatuste jõustumise järel toetust maksma 241 eurot.

Eestis elab ligi 13 000 puudega last. Võrreldes 2009. aastaga on see arv peaaegu kahekordistunud. "Nii suur puuetega laste arvu kasv tingib surve puuetega laste sotsiaalkaitse süsteemile ning seeläbi võib mõjutada ka perede toimetulekut," ütles komisjoni liige Raivo Põldaru. "On äärmiselt kahetsusväärne, et ühiskonna nõrgimate gruppide huve pole näiteks tarbijahinnaindeksi kasvuga võrrelduna arvestatud ja toetuse määrad on jäänud 13 aastaks toppama."

2017. aastal maksti keskmise puudega lapse toetust 5000 lapsele, raske puudega lapse toetust 7164 lapsele ja sügava puudega lapse toetust 732 lapsele.