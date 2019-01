Selgus aasta tööandja

Oskus tajuda tööturul valitsevat olukorda teeb Bed Factoryst koostöövalmis, paindliku ja kohanemisvõimelise firma, tööotsijate seas on ta aga hooliva suhtumise ja moodsate ruumidega hinnatud tööandja, teatas töötukassa.

Sel aastal valmis Bed Factoryl uus tootmishoone ning uute töötajate värbamisel on ka töötukassa saanud abiks olla.

Bed Factory on 25-aastase tegutsemiskogemusega rahvusvaheline ettevõte, kes toodab voodeid ja madratseid. Ettevõtte tootmiskeskus paikneb Viljandis ja müügikontor Stockholmis.

Viljandimaa aasta koostööpartneri tiitli sai arvutikoolituste ja tööharjutuste juhendaja Siirius Sikka, kelle koostöö töötukassaga on kestnud aastaid. Otsustajad leidsid, et juhendajana süveneb Siirius Sikka kliendi probleemidesse, pakub lahendusi ja teab, millised on tööturu ja kogukonna vajadused.