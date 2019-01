Meistriliigas heitleb uuel hooajal ka naiskond

Meistrivõistlustel osaleb kolmes liigas kokku 23 võistkonda. Naiste meistriliigas jätkab kaheksa naiskonda ning võrreldes eelmise hooajaga on kaks uut tulijat. Esimest korda saavad ennast meistriliigas proovile panna Saku Sporting ning JK Tuleviku ja Suure-Jaani Unitedi ühendnaiskond. Saku teenis õiguse tõusta kõrgeimasse liigasse, saavutades esiliigas Pärnu duubelnaiskonna järel parima iseseisva klubina teise koha. Viljandi ja Suure-Jaani naiskonnal tekkis šanss pärast seda, kui Tallinna FC Levadia otsustas meistrivõistlustest loobuda ja meistriliigas vabanenud kohta ei soovinud endale ka eelmise hooaja järel esiliigasse kukkunud Tallinna FC Ajax.

JK Tuleviku koduleht andis teada, et naiskonna peatreener, Suure-Jaani Unitedi klubijuht Sergei Vassiljev on võimaluse üle väga rõõmus, kuid toonitab, et ees ootab raske töö ning mängijate kõrval peab kõvasti juurde panema ka mõlema klubi kontor.