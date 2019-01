Rozell andis välja singli

Loo idee sündis muusik Hans Noormetsal eelmise aasta detsembris Ameerika Ühendriikides Los Angeleses, kus ta käis kliimapaguluses inspiratsiooni kogumas. See erinevate kultuuride sulatusahi ja popkultuuri epitsenter andis võimaluse teha koostööd erinevate muusikutega, olla eri stuudiotes, olla osa inglite linna värvidest ja vibratsioonist.

Kodustele painetele sai vaadata distantsilt ja neid alistuma sundida, neist üle olla. "Stop Living in the Past" on Rozelli esimene täismahuline soolotöö. Ta on nii laulu autor ja produtsent kui ka esitaja. Laulmine on talle ühest ammusest hirmust üle saamine ja ehk sellepärast räägivad sõnadki sellest, kui oluline on depressioon, ärevus ja paanika endast aeg-ajalt välja ajada – laulda, liikuda, tantsida. Inimene ei saa elada minevikus, sest elu on olemas olemise hetk.

"Stop Living in the Past"

Esitus/produktsioon – Rozell

Muusika – Hans Noormets

Sõnad – Hans Noormets/Andres Noormets

Taustavokaal – Violeta Osula

Salvestus – Lauri Lembinen

Mix/master – Bert Prikenfeld

Video – Kateriine Krigul

Valgus – Kristjan Valdre

Rozell live percussion – Kalev Välk jr

Tehnika – FunTIME Showservice