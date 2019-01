Scoutspataljon tähistas aastapäeva

Timpson märkis kõnes, et Viljandi on Eesti asja ajamises alati esimeste seas olnud ning et siin formeeritud Scoutspataljon on üks riigi nurgakivi. "Kui jumal annab, ei lähe teie täit võimekust Eestimaa pinnal kunagi tarvis, kuid hea on teada, et olete alati valmis meie riiki kaitsma," rääkis linnapea ning soovis pataljonile jõudu ja vastupidavust.