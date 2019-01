Raamatukogus räägitakse laste keeleomandamisest

Laste keeleomandamise uurimine annab võimaluse näha lähemalt seda, kuidas keelesüsteem algusest peale üles ehitatakse ning mis teguritel on seejuures kõige tähtsam roll. Kindlasti on väga tähtis see, kuidas vanemad lapsega räägivad. Näiteks on selgunud, et väikelastega rääkides kasutavad vanemad väga palju direktiivseid kõneakte, see tähendab käsivad, keelavad ja paluvad lapsel midagi teha.