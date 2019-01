Keskkonnaministeerium kingib koolidele aardelaeka

Eestis on selliseidki maavarasid, mille järele on maailmas suur nõudlus, näiteks fosforiit, magneesium ja haruldased muldmetallid. Aga meil leidub palju muudki: graniiti, dolokivi ja koguni laulvat liiva.

Keskkonnaminister Siim Kiisler soovib, et õpilased tunneksid Eesti maavarasid ja teaksid, kuidas neid kasutatakse. "Selleks ongi neil vaja maavarasid lähedalt uurida ja käega katsuda, et õppida põlevkivil ja paekivil vahet tegema," ütles Kiisler.

Õppekomplektide jaotuspunktidena tegutsevad keskkonnaameti maakondlikud keskused. Esialgu on komplekte piiratud koguses ja sestap saavad need esmajärjekorras geograafiaõpetajate liidu liikmed. Kui huvi komplektide vastu on suur ja kõigile soovijatele ei jätku, siis kaalub ministeerium nende juurde tellimist. Senikaua on koolidel, kuhu komplektid ei jõua, võimalik neid laenata kohalikust keskkonnaametist.