Uuring: Viljandi ettevõttes on Eesti ihaldusväärseim töökoht

Eesti ihaldusväärseim ettevõte 2019 on Eesti Energia AS, teisele kohale tõusis Swedbank AS ja kolmandale kohale Telia Eesti AS. Swedbankile on see ajalooliselt kõrgeim koht parimate tööandjate tabelis. Varasemalt on korduvalt piirdutud kõrge 3. kohaga.