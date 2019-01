Mittetulundusühingu Viljandimaa Lasterikkad juhatuse liige, viie lapse ema Teivi Toomsalu on samuti arvamusel, et meie maakonnas on puudu asutustest, mis lastele kooli ja kodu kõrvalt vaheldust pakuksid. "Lastele oleks vaja tegevustubasid, kus keegi paneks nad midagi tegema, nii et emad saaksid samal ajal omavahel muljetada," tõi ta näiteks ning lisas, et tema tegutseb oma võsukestega enamasti kodus või siis käib lasteaiakaaslastel külas.