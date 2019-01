Kaheksa erakonda on valimistele üles seadnud täisnimekirja, mis tähendab, et siinses piirkonnas on neil üheksa liiget. Elurikkuse Erakond pani Viljandi- ja Järvamaal välja viis inimest. Kandideerijatest vaid 21 püüdsid siit parlamenti pääseda ka eelmistel valimistel.