Keerukalt rajatud veekeskus täidetakse peagi veega

Veel enne, kui basseinidesse saab vee sisse lasta, seisab ehitajatel ees kaks suurt ülesannet: muuta basseinid veekindlaks ning katta lagi riidega, et ventilatsioonitorud välja ei paistaks. Põdra sõnul on mõlemad tööd mahu või tehnoloogia poolest Eestis esmakordsed.

«Praegu on veekeskuse bassein lihtsalt betoonist mahuti. Uue nädala alguses pritsitakse seda polüurea kattega. See toimib viimistluskihina ning kaitseb ka veest tühjaks jooksmise eest,» lausus Põder. Tema sõnul on ujulaid seni plaaditud ning pritsimine on Eestis täiesti uus tehnoloogia.