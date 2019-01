Näitusel on esindatud mitmesugused tehnikad. Kõige uudsem neist on savi 3D-printimine. Selles põnevas tehnikas loomingut näitavad koguni kaks kunstnikku – Lauri Kilusk ja Urmas Puhkan.

«Keraamika on ikka nagu keraamika, ahjus põletatud ja glasuuritud. On kivinõusavi ja portselani ning musta savi, põletustehnikad on ka erinevad,» rääkis Lauri Kilusk. «Põhiline erinevus ongi pehme savi voolimise meetodis. Kui tavaliselt tehakse seda näppude vahel, siis mina olen kasutatud 3D-printerit.»