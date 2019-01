Kiviberg meenutab videos, et kui ta oli veel väike ja elas Nõukogude Liidus, käis ta kinos vaatamas kõiki toona Eestisse jõudnud Prantsuse komöödiafilme ning Pierre Richard oli tema absoluutne lemmik. Kiviberg meenutas, et toona olid kõik filmid dubleeritud vene keelde ning originaalkeelt filmides ei kõlanud. «Küllap on teil veider seda kuulda, kuid minu lapsemällu jäite te väga hea vene keele oskajana,» lisas ta.