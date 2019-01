«Minul kohe kindlasti sõit õnnestus, päris vahva kogemus oli – see oli minu esimene võistlus jäärajal. Ma ei julgenud spidomeetrit vaadata, kuigi see on tsiklil olemas. Pärast sõitu mõtlesin, et oleksin ikkagi võinud vaadata – tundus küll väga suur kiirus olevat,» jagas Elvast saadud esimesi jäärajasõidu muljeid Karksi Racing Teami kuuluv Ragnar Valdstein.