Õunte pealt vaadates

VALIMISTULEMUSED muudavad meie igapäevaelu sõltumata sellest, kas me oleme valimistel aktiivsed ja mõtleme kaasa või mitte. Samas on ju üldtuntud tõde, et mittevalimine on samuti otsus, sisuliselt otsustamisõiguse vabatahtlik loovutamine mingile sihtrühmale.

Me kõik käime elukoolis, oleme eluaegsed õppurid. Ehk on paslik õppida midagi Oskar Lutsu «Kevade» apteekri nii-öelda soojast ahjust saadud järeldustest, mida ta Tootsi pulmalistele kuulutas?

Tahtmatult tekib küsimus, kas me oleme arvukatest eelmistest valimistest mingeid praktilisi järeldusi teinud või jääme kord kinnistunud hoiakute sooja embusse. Kas suudame ja tahame sõklaid teradest eraldada? Kas valimislubadused on elluviidavad? Kas kaunite sõnade taga kumavad teod või on see vaid eneseupitamise varjatud tee? Kui nõudlikud me oleme pakutava suhtes?

RIIGIKOGU ERAKONNAD on praeguseks Viljandi- ja Järvamaa esinumbrid välja öelnud. Seega on valimisnimekirjad saanud näo. Need kannavad teatavat sõnumit, peegeldavad midagi.

Piltlikult väljendudes on erakondade kandidaatõunad letile asetatud. Ühel pool on sisse toodud Poola õunad (pealinnas soositud isikud), mille kaubanduslik välimus on suurepärane ja säilivusaeg sügisest sügiseni, teisel pool koduaiast pärit ubinad (kohalikud naised ja mehed).

MIS VÕIKSID OLLA valiku tegemisel kaalukad asjaolud?

Loomulikult on tähtsad sõnaseadmisoskus, realiteeditunnetus, haridus, aatelisus ... Kas ollakse puht akadeemilis-teoreetiliste ideede levitaja või on midagi ka varasemast ette näidata.

Ent üks olulisemaid kriteeriume peaks minu ettekujutuses olema ka seotus maakonnaga. See, kas kandidaat elab valimisringkonnas või on siin töötanud. Või on ta saadetud kõrgelt Olümpose mäelt.

Riigikogu erakondade Järva- ja Viljandimaa valimisringkonna kuuest esinumbrist vastavad niinimetatud kohalikkuse tingimustele viis: Helmen Kütt (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Jaak Aab (Keskerakond), Jaak Madison ­(EKRE), Ain Ostra (Vabaerakond) ja Helir-Valdor Seeder (Isamaa). Kahjuks ei ole aastaid võimul olnud Reformierakond leidnud esinumbri kohale ühtegi kohapealset persooni.

Kuivõrd Järva- ja Viljandimaa valimisringkond koosneb kahest maakonnast, on enamik erakondi püüdnud tagada piirkonna võrdset esindatust, andes esinumbri koha ühe ja järgmise koha teise maakonna inimesele. Reformierakond ei ole nii toiminud: Jürgen Ligi järel on nimekirjas tallinlane Yoko Alender. Eks seegi näita midagi.

KAS PEALINNA INIMENE ikka valutab südant Viljandi, Paide, Mõisaküla või Roosna-Alliku murede pärast? Minu meelest on see väga küsitav.

Olen Tallinnas elanud ja töötanud ligi viis aastat. Viimastel aegadel käin seal paar korda aastas. Mind ei huvita, kas Gonsiori tänav on liikluseks avatud paaris- või paaritutel kuupäevadel. Ilmselt saab siit tõmmata paralleeli sellega, kuidas tallinlane vaatab meie probleemidele.

On ikka suur vahe, kas nädalavahetusel on võimalik oma saadikut näiteks Viljandi turuplatsil kohata või mitte. Kas avaneb võimalusi tal nii-öelda nööbist kinni võtta või mitte. Vahetada mõtteid pensionifondide olematu tootlikkuse, ametiasutuste maakonnakeskustesse toomise või mõne muu elutahu üle.

Teine variant on piirduda saadiku mõnetunnise valitud seltskonna külastamisega. Või leppida teleekraani kui suhtlusvahendiga. See on muidugi monoloog, mitte arutelu.

Valijatele meeldivad teadagi staarid: menukate bändide liikmed, näitlejad, saatejuhid, kehakultuurlased ... Teatakse, et nood toovad erakonnale kopsaka häälekoti. Isegi kui neil puudub praktilise asjaajamise kogemus kohaliku omavalitsuse või külaelu tasandil.

Kui nõukogude ajal oli parteisse astumise korral niinimetatud kandidaadiaeg, siis nüüd seda ei ole.

EESTLASTEL ON iseäralik komme oma puudujäämised jumala kaela veeretada: «Läks, nagu jumal tahtis.» Idanaabrid kasutavad seevastu tõdemust, et tahtsime parimat, aga välja tuli nagu tavaliselt.