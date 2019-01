Kokaiin, alkohol, sigaretid ja relvad. Kohtu ette astub viis meest ja kaks naist

2002. aastal oli Kalojev kohtu all narkoäri pärast. Ehkki politsei pidas toona just teda narkoäri juhiks, pääses ta tingimisi vangistusega. Mees, kellega Kalojev äri ajas, läks kuueks aastaks trellide taha.

Vladimir Kalojevi täisnimi on selles artiklis kirjas seepärast, et ta on kohtu alla antutest Sakala andmetel ainus, kes on varem kriminaalkorras süüdi mõistetud.