Teehooldaja: see ei ole tavaline talvepäev

Maanteeamet kuulutas teeolud raskeks

Maanteeamet teatas neljapäeval, et Viljandimaa ning samuti Lääne-, Pärnu-, Harju- ja Raplamaa kõrvalteedel valitsevad rasked olud.

Ilmaolude järskude muutustega, nagu temperatuuri kõikumine ja vihmasadu, on kõrvalteed muutunud liiklejatele ohtlikult libedaks. Õhtupoolikul hakkab temperatuur langema ning teed jäätuvad.

«Riigiteede hooldajad on täies koosseisus väljas ning kõrvalteid karestatakse, liivatatakse ja soolatatakse,» lausus maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juht Hannes Vaidla. «Kehtestasime kõrvalteedel rasked olud, sest seisunditasemete saavutamiseks kulub rohkem aega, kui on kehtestatud tee seisunditasemete nõuetega.»

Maanteeamet palub liiklejatel võimaluse korral vältida kõrvalteedel sõitmist. Kui neid siiski on vaja kasutada, tuleb olla äärmiselt ettevaatlik.

Maanteeamet lisas, et teeolud on rasked esialgse plaani järgi reede keskpäevani.