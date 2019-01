Tallinna pangahärrast Mulgimaale õllepruulijaks ehk Tee õnnelikuma eluni

Kui Sakala ajakirjanikud aasta algul Vaiksaartel külas on, vudib seal särasilmi ringi kolmeaastane Rander. Pilguga poega paitav isa ütleb, et just Randeri sünd kolm aastat ja üheksa kuud tagasi pani teda ja abikaasa Pillet Tallinna kiires elus rahulikuma olemise järele igatsema. Nii kolitigi Kiini-Hansu tallu. Ühtlasi asuti koduköögis õlut tegema ja loodi Mulgi pruulikoda.