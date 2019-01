Maakonnaliinidel sõitvad bussid ei püsi graafikus

Bussifirma Atko Liinid Viljandimaa piirkonna juht Tõnu Naar nentis kella 8.50 ajal, et täpset ülevaadet tal busside liikumise kohta veel ei ole. „On hilinemisi ning on piirkondi, kuhu buss teeolude tõttu ei lähe,” selgitas ta. Seda, kas on ka juhtumeid, kus buss üldse välja ei sõida, Naar öelda ei osanud, samuti polnud tal infot, et mõni buss oleks teelt välja vajunud.