Viljandi linna aastapreemia favoriidiks kerkis uus hotell

Lisaks Park Hotellile on välja toodud tenniseväljakute uuendamine, Kösti ristmiku valguskuusk, linnadisainer Malle London ning kahel korral erihoolekandeteenuseid pakkuv mittetulundusühing Töötoad. Elutöö preemia määramiseks on tehtud 16 ettepanekut kümne isiku kohta.

Hotellil ja restoranil läheb hästi

«Kliendid on meid omaks võtnud, on tekkinud püsiklientuur. Samuti on restoran Ormisson kenasti käima läinud ja tundub, et sellest on saanud tore söögikoht, kus ikka armastatakse käia ja suuremaid üritusi pidada,» rääkis Saar.