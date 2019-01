Riigi kultuuripreemia kandidaatide seas on kaks Ugala töötajat

Luule Komissarovi esitasid pikaaegse väljapaistva loomingulise tegevuse eest kandidaadiks Eesti näitlejate liit ja Ugala teater.

Ugala loominguline juht Ott Aardam tõi muu hulgas välja Luule Komissarovi mitmekülgsuse. "Luule on oma pikast teatristaažist hoolimata endiselt väga heas vormis näitleja, kellel on haruldane kohalolu laval, huumoritunnetus ja palju muud. Need on omadused, miks näitlejat sellises elufaasis võiks tunnustada. Asi ei ole ainult Ugala teatris, ta on ka telemaastikul väga hinnatud tegija, kes on rahva südamed võitnud mitmel rindel."

Andres Noormetsa esitas lavastuste eest "Naine merelt" ja "Midagi tõelist" kultuuri aastapreemia saajaks teater Vanemuine.

Ott Aardam ütles, et ka Noormets vääriks preemiat, ning kiitis tema Ugala lavastust "Naine merelt". "Ta on suutnud lavastada klassika väga tänapäevaselt ja niimoodi, et puudutab suurt hulka inimesi, minemata kunstilistele kompromissidele üheski aspektis. See on väga meisterlik, tugeva autoriallkirjaga lavastus."