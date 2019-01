Mulgi vald ootab järgmise aasta kalendriks fotosid

Mulgi valla kalendrit on konkursile saadetud fotodega ilmestatud varemgi. Rääbus ütles, et inimestel on selle vastu alati huvi olnud ja pilte saadetakse üsna palju. "Seekord otsustasime, et üks autor saab saata 20 pilti. Sellega väldime, et keegi lihtsalt saadab oma albumi, kus on palju pilte, millel pole pealkirju. Tahame, et inimene teeks oma fotodest valiku."