Linn sai kahe koolimaja omanikuks ja säästab 50 000 eurot

«Linn võttis pangalt 4,5 miljonit eurot laenu selleks, et Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile remontimiseks antud hooned tagasi osta. Et laenu igakuine tagasimakstav summa on väiksem kui senine rendimakse, hoiame aastas kokku ligi 50 000 eurot,» selgitas Viljandi linnapea Madis Timpson.

Viljandi linn ja Riigi Kinnisvara Aktsiaselts sõlmisid hoonestusõiguse lepingu Jakobsoni ja Kesklinna kooli kohta 2005. aastal. Tehingu tulemusena sai riigiettevõttest hoonete omanik ja ta võttis omale kohustuse need remontida. Linn on pärast seda koolimaju rentinud. Nüüd on mõlema hoone remondijärgsest rendilevõtmisest möödas kümme aastat ja vastavalt käibemaksu seadusele saab linn hooned tagasi osta käibemaksu tasumata.

Linnapea Madis Timpsoni sõnul linna võlakoormus tehingu tulemusena ei muutu, sest ka rendilepingud arvati pikaajaliste kohustuste hulka. Aastas kokkuhoitav 50 000 eurot on kavas suunata samade hoonete korrashoiuks.