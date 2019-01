Ugalas käivad muusikali "Once" proovid

John Carney mängufilmil põhinev “Once” on lugu üksindusest, kirest, lootustest ja muusika rollist meie elus. Ugalas toob muusikali lavale Taago Tubin, muusikajuhid on Peeter Konovalov ja Andre Maaker. Peaosades astuvad üles Priit Võigemast ja Laura Kalle.

"Once" esietendus muusikalina 2011. aastal Off-Broadwayl ning on saanud palju mainekaid auhindu, sealhulgas kaheksa Tony Awardi. 2008. aasta Oscarite jagamisel sai lugu "Falling Slowly" auhinna parima algupärase muusikapala eest. Muusikali libreto autor on tuntud Iiri näitekirjanik Enda Walsh, muusika ja laulusõnad on loonud filmis peaosi mänginud Glen Hansard ja Markéta Irglová.