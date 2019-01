Viledaks kulunud ütlemine, et ka üks on liiast, kõlab pahatihti õõnsana. Me võime ju tõdeda, et ka üks liikluses hukkunu, uppunu või koduvägivalla käes kannataja on liiga palju (ja muidugi ongi!), aga teisalt anname endale aru, et surmadeta aasta Eesti liikluses või koduseinte vahel pesitseva vägivalla viimseni väljajuurimine ei ole paraku reaalsed eesmärgid. Vähemalt mitte selles ajas ja ühiskonnas, mida me tunneme.