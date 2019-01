Neid hetki, mil sahad võivad rahulikult Eesti Keskkonnateenuste laoplatsil seista ning sahamehed saavad puhata, on tänavu olnud napilt.

Senine talv on teehooldajad maal ja linnas ära kurnanud, sest heitliku ilma tõttu pole olnud kogu jaanuaris peaaegu ühtegi hingetõmbepausi. Maanteeamet on Viljandimaal senise hooldusega rahul.

«Talvine tööperiood on olnud äärmiselt intensiivne,» tunnistas aktsiaseltsi Eesti Keskkonnateenused Lääne regiooni juht Jaan Viljas. «Masinameestele on see olnud väga kurnav.»