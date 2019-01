Kastetud uisurajale veel ei lubata

Et rajatööd ikka kindlasti lõpule jõuaks ja tulemus oleks ootuspärane, vajab korraldustiim inimeste abi. Uisusõpradele pannakse südamele, et nad veel rajale ei läheks. See tähendab, et rada on praegu kõigile uisutajatele suletud. Kui praegu sellele minna, lõhutaks pealmine kiht ja seega kogu rada.