Liiga suur vahe

Nagu tõestab ka tänase paberlehe esiküljelugu, on linna- ja vallajuhtidel asi selge: nii reformierakondlasest meer kui keskerakondlasest vallavanem ütlevad kui ühest suust, et omavalitsuste tulubaasi tuleb suurendada. Kusjuures nii, et see poleks üksnes loosunglik, vaid kataks ära uute kohustuste lisandumisest tekkiva kulu.