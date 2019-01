Ühing küsib palgahüpet, mida omavalitsusjuhid ei pea reaalseks

Viljandi linnaraamatukogust käib päeva jooksul läbi umbes 350 inimest. Neid teenindavate töötajate brutokuupalk on 808 eurot.

Eesti raamatukoguhoidjate ühing pöördus teist aasta algust järjest kõigi omavalitsuste poole kirjaga, mille sisu on, et linnade ja valdade raamatukogudes töötavate inimeste palga alammäär peaks olema võrdne riigi kultuuritöötajate miinimumtasuga. Tegelikkuses on vahe kohati rohkem kui pool tuhat eurot kuus.