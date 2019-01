Mida linn oma inimestele üldse pakub?

Esimesena meenub juba pikemat aega kestnud vägikaikavedu Kalevi tänava raudteeületuskoha pärast. Viimati kerkis see teema üles sügisel, kui politsei tolles trahviga hirmutava Edelaraudtee sildiga paigas valvas.

Mis sellest muutus? Mitte midagi.

Nagu me teame, on Edelaraudtee valmis oma territooriumil ülekäigu kohe valmis ehitama, kui linn selle vaid olemasoleva taristuga seoks. Linn ütleb aga järjepidevalt, et selleks pole raha. Äkki pole hoopis tahtmist? Niisugune ettevõtmine ei nõuaks ju miljoneid.

Kalevi tänava raudteeületuskoht oleks vajalik suurele hulgale inimestele, kes elavad teisel pool rööpaid või käivad seal tööl. Praegu jääb neil üle loota, et ehk eraldatakse selle rajamiseks kunagi riigikogu katuseraha.

Tegelikult on kogu loo juures veel üks tahk. Kohalik omavalitsus saab teha rongigraafiku suhtes ettepanekuid. Rong ei pea Paalalinna ülesõidul 100 kilomeetrit tunnis tuiskama ja alles seejärel pidurdama hakkama. Ta võib hoo varem maha võtta ja linnakeskkonnast tunduvalt ohutuma kiirusega läbi sõita.

Ülekäik Paala teel. Tõkked on, aga kõnniteed mitte. FOTO: Aivar Kaljusaar

See, et linn ei leia raha Kalevi tänava ülekäigu loomiseks, ei vähenda sealt üle raudtee käivate inimeste hulka. Need inimesed on ja jäävad.

VAATAME KA TEISI raudteeületuskohti.

Trahviga hirmutamise märgid on pandud üles ka Pärnu maantee Männimäe-poolsesse külge. Seal laheneb olukord juba selleks sügiseks, kui Pärnu maanteel valmib lõik Planeedi tänavast Vaksali tänavani.

Kõige kurioossem on aga lugu Paala teel, kuhu on pandud ohutust tagavad tõkked, samas kui seal pole kõnniteed: üle raudtee viib kitsas rohtunud teerada. Kunas nonde tõketeni korralik kõnnitee ehitatakse, teab vaid jumal taevas. Tõkete raha tuli Edelaraudtee taskust.

MÄNNIMÄE POSTKONTORI sulgemine eriti palju tähelepanu ei pälvinudki. Mul on seniajani meeles, kuidas Viljandi eelmine linnapea Ando Kiviberg ütles tema jutul käinud Eesti Posti ametnikele, et see on Viljandi suurima elanike arvuga linnaosale väga vajalik koht, mida sulgeda ei tohi. Kiitus! Alati ei pea leppima sellega, kuidas riik oma huvisid kehtestab. Kohaliku elu eest tuleb seista.

Nagu me takkajärgi targana teame, päästnuks Viljandi praeguse linnapea sama resoluutne ei Männimäe postkontori sulgemisest, sest vaid mõni päev hiljem tõmbas Eesti Post kogu sulgemiskavale juba ise pidurit – nurin läks avalikkuses lihtsalt liiga suureks.

Värvilise purskkaevu lammutamist võib nimetada rahva soovi seljatamiseks. Kurikuulsa tsitaadi parafraseering «Pole purskkaevu, pole probleemi» on siin omal kohal.

Too purskkaev oli küll inetu, aga sel oli emotsionaalne väärtus: see oli linna suureks juubeliks tehtud kingitus.

Olen nõus, et purskkaevu ei saanud hoida käigus niisugusena, nagu see oli. Ent kindlasti olnuks võimalik see tänapäevasel moel renoveerida.