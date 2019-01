Korraldajad kutsuvad marsile naisi, kes soovivad elada maailmas, kus naised on meestega võrdselt esindatud poliitikas, meedias, ärijuhtimises, akadeemias ja mujal; kus sugu ei määra töötasu, tööelu kvaliteeti või karjääriperspektiive ja erialavalikuid; mis on vaba naistevastasest vägivallast – seksuaalsest, füüsilisest, vaimsest ja virtuaalsest; kus kliimamuutuste peatamisse suhtutakse täie tõsidusega ning kus ollakse solidaarsed teiste inimeste ja rahvaste muredega. Et sõnumit võimendada, panevad korraldajad ette teha marsi ajal käsitööd.