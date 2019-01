Viljandi noorte sümfooniaorkestri dirigent valiti tagasi sümfooniaorkestrite liidu juhatusse

Viljandi muusikakooli direktor Tonio Tamra on öelnud, et Riivo Jõgi on dirigendina suure meeskonna juht, kes tegutseb nii protsessi atraktiivsuse kui lõpptulemuse kunstilise täiuslikkuse saavutamise nimel, luues sellise meeleolu, et muusikud tulevad hea meelega ka järgmisesse proovi.