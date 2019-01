Ettevõtja Mark Orava eestvedamisel kerkis Viljandi valda mullu neli päikeseelektrijaama. Orav ütles, et ta ei pidanud vallalt loa saamiseks isegi oravakostüümi selga panema. Selleks, et mõtet ellu viia, oli ettevõtja sõnul vaja kolme komponenti: õige sihtotstarbega maad, seda, et seal saab mõistlikel tingimustel elektrileviga liituda, ning rahastust. Ühe projekti maksumuseks kujunes Mark Orava sõnul ligi miljon eurot ning nemad kasutasid lisaks omafinantseeringule panka.