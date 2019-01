Viiendale võistlusele «Viljandi aasta foto», kuhu oli ­oodatud Viljandimaaga seotud hobi- ja profipildistajate värske looming, saabus 65 tööd. See on konkursi korraldaja, kultuuriakadeemia tudengi Kaari Soosalu sõnul küll kena kogus, kuid varasematel aastatel on neid rohkem laekunud. «Üle saja, olen ma kuulnud,» lausus ta.